الإصلاح والوحدة: هل نحن أمام مؤامرة لقتل الشعب جوعا؟

اعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق في بيان، أن “الشعب أصبح على يقين أن هناك مسؤولين يعملون تحت سلطة قوى خارجية للقضاء على لبنان وتدمير بنيته الإجتماعية والاقتصادية”.

وسأل: “هل نحن أمام مؤامرة لتركيع الشعب وقتله جوعا، يشارك فيها الأميركي وقوى سياسية وحزبية لبنانية، وإلا فليقل لنا المولجون تشكيل الحكومة ماذا يحدث ولماذا لا يوجد لدى المسؤولين شعور وإحساس بمعاناة الشعب المظلوم مع هذه الطبقة السياسية الظالمة؟”

ودعا الى “تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخارجية”. وطالب ب “طاولة حوار وطني تحصن لبنان بالوحدة الوطنية وتمنع التدخلات الخارجية وتضع خريطة طريق لإنقاذ ما تبقى من لبنان، والا فنحن ذاهبون الى نفق مظلم ومجهول”.

وناشد المواطنين “التزام إرشادات وزارة الصحة لتفادي انتشار وباء كورونا، والتقيد بقرارات الدولة في ما يخص الإغلاق، لأن هذا الوباء يشكل خطرا على كل اللبنانيين ومواجهته تتطلب التعاون من الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام