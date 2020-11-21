8 اختبارات يجب على الرجال إجراؤها لحماية صحتهم

يواجه الرجال خطر الإصابة بالأمراض بنسب أكبر من النساء، ورغم ذلك فإنهم أقل ميلا للذهاب إلى الأطباء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويجب على كل رجل أن يجري مجموعة من الفحوصات بصورة دورية للاطمئنان على حالته الصحية، لأن الرجال أكثر عرضة للأمراض من النساء ومتوسط أعمارهم أقل من أعمار النساء، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وفيما يلي 8 فحوصات يجب إجراؤها سنويا للحفاظ على صحتك، حسبما ذكر موقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية:

1- فحص سكر الدم

يجب إجراء اختبارات السكر سنويا لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري الذي يمكن أن يسبب مضاعفات أخرى خطيرة على الجسم إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

2- فحص الجلد

إذا كانت عائلتك لديها تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد، فعليك أن تجري بعض الاختبارات الخاصة بالكشف عنه مبكرا.

3- سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، ويمكن أن يصيب واحد من كل سبعة رجال ويمكن الكشف عنه مبكرا باختبار مستوى الدم (PSA) إضافة إلى فحوصات المستقيم الرقمية (DREs).

4- منظار القولون

لا تحتاج إلى إجراء هذه الفحوصات كل عام بل يمكن أن تقوم بذلك كل 3 سنوات خاصة بعد سن الخمسين.

5- ضغط الدم والكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية عند الرجال كما يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

6- رسم القلب

إذا كان لديك تاريخ مرضي يخص أمراض القلب فيجب عليك إجراء هذا الاختبار كلما أمكن ذلك حتى يمكن كشف أي نوع من أمراض القلب وعلاجه مبكرا.

7- إنزيم الكبد

يجب أن يقوم الرجال بفحص هذه الإنزيمات لأنها يمكن أن ترتفع بسبب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

8- اختبار “TSH”

تؤثر التغيرات في الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية على حياة الرجل، ويمكن أن تسبب أعراض مرضية منها الخمول والإرهاق إضافة إلى زيادة الوزن.

المصدر: سبوتنيك