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November 21 2020 - 03:42

إصابة دونالد جونيور ابن الرئيس الأميركي ترامب بفيروس كورونا

منذ 56 mins 21 November، 2020
دونالد ترامب جونيور
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أصيب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وقال ناطق باسم ترامب الابن في تصريح لشبكة “سي إن إن”، إن “نتيجة دونالد كانت إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الذاتي بعدها”.
وأضاف أن أعراض الإصابة لم تظهر عليه، كما أنه يتبع حاليا الإرشادات الخاصة بمرضى كوفيد-19.
وكان دونالد ترامب جونيور شغل وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شكك في توقيت إعلان شركة “فايزر” نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.

المصدر: وسائل اعلام اميركية

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