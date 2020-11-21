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November 21 2020 - 02:10

جرحى في إطلاق نار قرب ميلووكي في الولايات المتحدة

منذ 15 mins 21 November، 2020
علم اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أصيب العديد من الأشخاص بجروح في إطلاق نار بعد ظهر الجمعة بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية عدة،ولم يعرف على الفور عدد الضحايا أو خطورة إصاباتهم.
ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت “مايفير مول” في واواتوسا،إحدى ضواحي ميلووكي،أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “ميلووكي جورنال سينتينيل”.
وكان هناك ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن في الموقع،بالإضافة إلى سيارات إسعاف نقل فيها العديد من الجرحى،وفقا للمصدر نفسه.
وكتبت شرطة ميلووكي على تويتر أن توجهها إلى المكان إلى جانب شرطة واواتوسا جاء استجابة لواقعة “إطلاق نار”.
ونقلت شبكة “إيه بي سي” عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إن المهاجم لا يزال “فارا” وإن حياة المصابين ليست في خطر.

المصدر: ا ف ب

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