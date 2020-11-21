رويترز: إطلاق رصاص في أحد المراكز التجارية بولاية ويسكونسن وتقارير عن إصابة 8 أشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 21 2020 - 00:34

رويترز: إطلاق رصاص في أحد المراكز التجارية بولاية ويسكونسن وتقارير عن إصابة 8 أشخاص

منذ 11 mins 21 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة