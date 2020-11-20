قوى الأمن أعلنت عدد الإصابات بكورونا في السجون اللبنانية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الجمعة عن أعداد المصابين بوباء كورونا في السجون اللبنانية.

وقال البيان “تم تشخيص 563 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1807 فحوص PCR للنزلاء، من ضمنها 30 حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. ووصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني إلى 503 حالات من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه”.

واضاف البيان “في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية 4 حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17 حالة”، وتابع “في سجن زحلة، توجد 11 حالة تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقر”، وأوضح “أما باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم 237، فتماثلوا للشفاء”.

ولفت البيان الى انه “في نظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالتان إيجابيتان، فيما شفيت 6 حالات”، وتابع “بالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، أجريت فحوصات PCR Tests خلال الـ24 ساعة المنصرمة وتبين وجود 5 حالات إيجابية”.

وذكّر البيان أن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام