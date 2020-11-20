اعتقال محتجز الرهائن في إحدى مؤسسات الائتمان في العاصمة الجورجية تبيليسي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 19:44

اعتقال محتجز الرهائن في إحدى مؤسسات الائتمان في العاصمة الجورجية تبيليسي (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 20 November، 2020
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