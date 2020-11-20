الهيئة الإعلامية لـ “أنصار الله” تنعى رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ

نعت الهيئة الإعلامية لأنصار الله الإعلامي والسياسي المميز محمد يحيى المنصور رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، والذي توفي إثر إصابته بمرض عضال. وأوضحت الهيئة الإعلامية، في بيان صدر عنها الجمعة، أن المنصور “لم يستطع السفر للخارج بسبب الحصار المفروض على الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء الدولي”.

وأعربت الهيئة عن “أحر التعازي لأسرة الفقيد المنصور والوسط الإعلامي والسياسي في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبيرة”. وأكدت أن “الإعلام اليمني خسر أحد أهم كوادره القيادية، سائلة المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

المصدر: سبوتنيك