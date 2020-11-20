احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في العاصمة الجورجية تبليسي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 16:20

احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في العاصمة الجورجية تبليسي (روسيا اليوم)

منذ 36 mins 20 November، 2020
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