وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان يقدم استقالته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 12:48

وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان يقدم استقالته

منذ 24 mins 20 November، 2020
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