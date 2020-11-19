ترامب: آلاف الأصوات الانتخابية في ولاية جورجيا لم تحسب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا التي خسر فيها الأخير أمام منافسه الفائز بالانتخابات جوزيف بايدن. وكتب بايدن في تغريدة “العثور على آلاف الأصوات الانتخابية غير المحسوبة في مقاطعات ولاية جورجيا”، حسب قوله، مضيفاً “عندما تحدث مباراة التوقيع الأكثر أهمية، ستنقلب الأوضاع لصالح الجمهوريين، وبسرعة كبيرة”.

وكان ترامب، أعلن عن عقد محاميه مؤتمرًا صحفيًا الخميس، مشيرًا إلى “طريق واضح للنصر” في الانتخابات الرئاسية.

هذا وجرت الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وبناءً على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأميركية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه. وسيتم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/يناير القادم.

المصدر: سبوتنيك