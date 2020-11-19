محامي الرئيس الأميركي: آلاف بطاقات الاقتراع في بنسلفانيا وضعت ضمن الفرز ولم يتم التحقق منها والتوقيع عليها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 20:50

محامي الرئيس الأميركي: آلاف بطاقات الاقتراع في بنسلفانيا وضعت ضمن الفرز ولم يتم التحقق منها والتوقيع عليها (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 19 November، 2020
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