بوريل: أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط تبعدها عن الاتحاد الأوروبي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 16:18

بوريل: أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط تبعدها عن الاتحاد الأوروبي (سبوتنيك)

منذ 14 mins 19 November، 2020
أخبار موقع المنار

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