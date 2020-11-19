أبو الغيط: زيارة بومبيو مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلمل عمل يناقض الشرعية الدولية

أعلنت جامعة الدول العربية الخميس، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين، “عمل يناقض الشرعية الدولية، ويشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في مشروع الاستيطان غير القانوني”.

وأدان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان زيارة بومبيو، مؤكدا أن ذلك “يشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين”.

وتابع البيان أن أبو الغيط “أعرب عن رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أمريكي رفيع”، مؤكداً أنه “يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة”.

المصدر: سبوتنيك