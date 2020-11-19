للتذكير|جدول تعليمات الإنتقال بالسيارات والآليات وفقاً لقرار التعبئة الصادر عن وزارة الداخلية

يستثنى من قرار منع التجول الوافدون والمغادرون ومن يقلوهم من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي ..

يستثنى من قرار منع التجول الوافدون والمغادرون ومن يقلوهم من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي ..