للتذكير|جدول تعليمات الإنتقال بالسيارات والآليات وفقاً لقرار التعبئة الصادر عن وزارة الداخلية

- التجول مسموح من الساعة الخامسة صباحا الى الخامسة مساء وفق نظام المفرد والمزدوج للوحات الآليات.
- القرار يتضمن بعض استثناءات التنقل وهي واردة في القرار المعمم سابق من وزارة الداخلية
- يستثنى من قرار منع التجول الوافدون والمغادرون ومن يقلوهم من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي ..
- للحالات الطبية غير الطارئة يجب اعادة جدولة المواعيد بحسب قرار مفرد مزدوج ، في حال حصول أي طارئ يُلزم انتقال المواطن من منزله خلافاً للقرار، يجب تبليغ غرف العمليات على الرقم 112
استثناءات التجول:
المصدر: قوى الامن الداخلي