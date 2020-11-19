للتذكير|جدول تعليمات الإنتقال بالسيارات والآليات وفقاً لقرار التعبئة الصادر عن وزارة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 14:46

للتذكير|جدول تعليمات الإنتقال بالسيارات والآليات وفقاً لقرار التعبئة الصادر عن وزارة الداخلية

منذ 36 mins 19 November، 2020
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خبر وصورة - لبنان
  • التجول مسموح من الساعة الخامسة صباحا الى الخامسة مساء وفق نظام المفرد والمزدوج للوحات الآليات.
  • القرار يتضمن بعض استثناءات التنقل وهي واردة في القرار المعمم سابق من وزارة الداخلية
  • يستثنى من قرار منع التجول الوافدون والمغادرون ومن يقلوهم من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي ..
  • للحالات الطبية غير الطارئة يجب اعادة جدولة المواعيد بحسب قرار مفرد مزدوج ، في حال حصول أي طارئ يُلزم انتقال المواطن من منزله خلافاً للقرار، يجب تبليغ غرف العمليات على الرقم 112

استثناءات التجول:

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المصدر: قوى الامن الداخلي

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