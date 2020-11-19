القومي: ندعو شعبنا في فلسطين لضرب الاحتلال بجنوده ومستوطنيه

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، “عودة السلطة الفلسطينية إلى ما يسمى بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي، وهو الذي يهدف في الأساس إلى استخدام أجهزة السلطة لقمع أبناء شعبنا الفلسطيني، المصممين على مواجهة الاحتلال وضربه في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل”.

ورفض “تحويل الموقف الفلسطيني الرسمي من الاحتلال إلى ورقة مبازرة مع الرؤساء الأميركيين على حساب المسألة الفلسطينية”، داعيا “السلطة فورا إلى وقف كل أشكال التنسيق مع العدو، ومساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني على استهداف الاحتلال في كل بقعة من أرضنا المحتلة، بدل الوقوف حاجزا بين المقاومين والمحتلين”.

وسأل: “ماذا تتوقع السلطة من الاحتلال الذي نكث بكل الاتفاقات الوهمية السابقة، وأمعن تهويدا وقتلا بشعبنا وأعلن يهودية الدولة بما فيها تهويد القدس وضم الجولان السوري المحتل؟ فالعدو يراهن دائما على أي تراجع رسمي فلسطيني، ليسرع في مسلسل التطبيع الجاري مع بعض الدول العربية، والتي تتذرع بالموقف الفلسطيني كي تمعن أكثر في التآمر على فلسطين، وتستخدم الأموال في الضفة وغزة كيف تفرض على الفلسطينيين نهج الاستسلام”.

وختم داعيا “شعبنا في فلسطين المحتلة، ردا على كل المشاريع والصفقات المعدة سلفا لإنهاء المسألة الفلسطينية، إلى ضرب الاحتلال بجنوده ومستوطنيه، حيث أمكن، وبكل الوسائل الممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام