قوى الأمن: إحباط محاولة تهريب 100 ألف دولار مزيف الى تركيا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 9/11/2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ من المال المزيف بقيمة 100.000 دولار أميركي، وذلك أثناء محاولة أحد المسافرين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجها إلى تركيا، ويدعى: أ.س. (مواليد عام 1962، تركي الجنسية).

بالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف بأنه استحصل على المبلغ المزيف من أحد الأشخاص في بيروت. كما تبين أن في حوزته جواز سفر ديبلوماسيا مزورا لإحدى الدول الافريقية.

أحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام