حزب العمال البريطاني يستبعد كوربين من كتلته البرلمانية

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني الجديد كير ستارمر، الأربعاء، أن سلفه جيريمي كوربين لن يشغل بعد اليوم مقعده البرلماني بصفته نائبا عن الحزب، مندداً بإدارته لمسألة “معاداة السامية”.

وكان تقرير أعدته “لجنة المساواة وحقوق الإنسان” المستقلة قد خلص في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى أن حزب العمال شهد إخفاقات “لا يمكن تبريرها” نتيجة “انعدام الرغبة في التصدي لمعاداة السامية”.

وكان حزب العمال علق عضوية كوربين (71 عاما) لتشكيكه ببعض خلاصات التقرير، متهما المنتقدين داخل الحزب أو وسائل إعلام بالمبالغة بخطر “معاداة السامية” في ظل رئاسته بين 2015 و2020، ولكنه أعلن الثلاثاء عودته عقب قرار مؤيد لهيئة المنازعات في الحزب.

وبرر ستارمر في تغريدة قراره بإبعاد سلفه عن الكتلة البرلمانية، قائلا “إن رد كوربين على التقرير قوض وعطل عملنا لإعادة الثقة في قدرة حزب العمال على مكافحة معادة السامية”.

وترك ستارمر الباب مفتوحا، موضحا أنه سيتابع “دراسة الوضع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية