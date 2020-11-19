نتنياهو يطلب من ترامب السماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

أفادت قناة “كان” العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقدم بطلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفيد بالسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، شمال القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو توجه بطلب إلى الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء ولايتها في شهر يناير المقبل، بهدف الحصول على موافقة فورية على بناء آلاف الوحدات السكنية في بلدة عطروت بمدينة القدس المحتلة، قبل الخروج من البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن”نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد وصوله إسرائيل، وحضوره المؤتمر الصحفي مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني”.

ولفتت القناة إلى أن”نتنياهو يريد تنفيذ هذه الخطوة قبل تولي المرشح الديمقراطي المتقدم بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، مقاليد الأمور في البيت الأبيض، في العشرين من يناير المقبل، ولتثبيت الوضع على الأرض”.

وذكرت أن نتنياهو قد صرح خلال جلسة مغلقة بأن “ما لم يتم القيام به الآن، لن يحدث في ظل الإدارة الجديدة”، متوقعا رفض بايدن البناء خارج الخط الأخضر.

المصدر: سبوتنيك