الولايات المتحدة.. لقاحا فايزر ومودرنا قد يحصلان على موافقة السلطات خلال أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 01:06

الولايات المتحدة.. لقاحا فايزر ومودرنا قد يحصلان على موافقة السلطات خلال أسابيع

منذ 1 ساعة 18 November، 2020
عازار
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أن اللقاحين المحتملين لشركتي “فايزر” و”مودرنا” قد يحصلا على موافقة السلطات تمهيدا لتوزيعهما، بغضون أسابيع.
وأوضح عازار، في تصريح له، أن موافقة السلطات الأمريكية على اللقاحين، ستفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق في البلاد، تبدأ قبل نهاية هذا العام.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين، أن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة.
وأضاف المسؤولون: “إن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح”.

المصدر: رويترز

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