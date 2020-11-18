المركز التربوي نشر فيديو إرشادي حول مسؤوليات دور المعلمين والمعلمات في عملية التعلم عن بعد

تابعت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وقسم المعلوماتية التربوية نشر أفلام الفيديو القصيرة التي تتضمن نصائح للمعلمين والمتعلمين والإداريين والمنسقين والمتخصصين الفنيين والمسؤولين في كل دار من دور المعلمين والمعلمات، حول التخطيط والتحضير للتعلم عن بعد.

وتضمن الفيديو الحادي عشر إرشادات حول توزيع الأدوار والمسؤوليات لدور المعلمين في عملية التعلم عن بعد، وأشارت الإرشادات إلى ضرورة تصميمُ المحتوى بالتعاون مع زملائهم مدرسي المادة نفسِها، وإلى تحضير المادة التعليمية وتنظيمها، وتقديم إرشادات وتعليمات للمتعلمين في الوقت الملائم.

ولفتت نصائح المركز التربوي وإرشاداته إلى المسؤولين في دور المعلمين إلى أهمية التواصل مع المتعلمين في شكل منتظم، كما دعتهم إلى التواصل مع الأهالي عند الحاجة، وإلى التنسيق مع زملائهم مدرسي الصف نفسِه، من أجل جدولةِ الحصصِ المباشِرة.

ودعت توجيهات المركز التربوي المسؤولين في دور المعلمين إلى تقديم ارشادات دعمٍ نفسي اجتماعي حولَ مهاراتٍ حياتية مثلَ التنظيمِ الذاتي والرفاهية في خلالَ فترةِ التعلمِ عن بعد. كما كلفتهم القيام بالتوعية حول قواعد وأخلاقيات الاستخدام الآمن والمسؤول للانترنت في خلال عملية التعلم عن بعد.

ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الأستاذ جورج نهرا، أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين والإداريين والمنسقين والمتخصصين الفنيين وأمناء المكتبات في المدارس والمسؤولين في دور المعلمين والمعلمات، إلى الإفادة من هذه الإرشادات عبر الدخول إلى الرابط الآتي:

https://www.youtube.com/watch?v=Ruun4RG9tOk”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام