قوى الامن: عدد المحاضر المنظمة بحق المخالفين لقرار التعبئة بلغ حتى مساء اليوم 11939 محضرا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 22:42

قوى الامن: عدد المحاضر المنظمة بحق المخالفين لقرار التعبئة بلغ حتى مساء اليوم 11939 محضرا

منذ 1 ساعة 17 November، 2020
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