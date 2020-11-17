مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء منطقة مفتوحة جنوبي قرية الغجر مقابل بلدة الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 19:42

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء منطقة مفتوحة جنوبي قرية الغجر مقابل بلدة الوزاني

منذ 27 mins 17 November، 2020
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