وزير الصحة الفرنسي يعلن بدء مرحلة تراجع وباء كوفيد-19

طمأن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الثلاثاء، المواطنين أن مرحلة تراجع وباء “كوفيد-19″ قد بدأت، لكنه دعا في نفس الوقت إلى توخي أقصى درجات الحيطة لأن درجة الحدة في تفشيه ما زالت قوية. وقال فيران في مقابلة صباحية مع قناة بي إف إم وإذاعة ار.ام.سي، رداً على سؤال عن موعد انتهاء الحجر الصحي الذي فُرض منذ 20 يوما أجاب فيران قائلاً، ” لا يمكنني أن أعطيكم تاريخا محددا لانتهاء الحجر الصحي؛ المسألة تتعلق بالمؤشرات الصحية وتطور الوضع الوبائي”.

وأشار فيران إلى أنه يسعى لكي يقضي الفرنسيون عطلة الميلاد المقبلة مع عائلاتهم نظرا لأهمية هذه المناسبة. وفيما يتعلق بالمحال التجارية المغلقة، استبعد فيران أن يتم السماح لها بفتح أبوابها مطلع الشهر المقبل، على الرغم من الأصوات الداعية لذلك، ومنها دعوة وزير الاقتصاد برونو لومير الذي سبق وقال إنه يفضل أن تفتح المحال أبوابها في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: سبوتنيك