الشيخ الخطيب عزى بوفاة المعلم: ليحفظ الله سوريا من كيد المتآمرين

أجرى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الثلاثاء اتصالا بالسفير السوري علي عبد الكريم علي، معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.

وقال الشيخ الخطيب “الوزير المعلم اتسم بالشجاعة والحكمة في الدفاع عن سوريا والقضايا العربية المحقة، فكان رجل المواقف الصلبة في مواجهة الحرب الكونية على سوريا”.

وأعرب الشيخ الخطيب عن “حزنه ومواساته لسوريا قيادة وشعبا ولأهل الفقيد”، سائلا المولى عز وجل أن “يحفظها من كيد المتآمرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام