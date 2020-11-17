جامعة الدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية تعلن استعدادها لاستقبال الطلبة الجامعيين العراقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 13:36

جامعة الدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية تعلن استعدادها لاستقبال الطلبة الجامعيين العراقيين

منذ 8 mins 17 November، 2020
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