وزير الخارجية الفلسطيني: نرى في انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة نافذة لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 17 2020 - 12:06

وزير الخارجية الفلسطيني: نرى في انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة نافذة لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية (سبوتنيك)

منذ 43 mins 17 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة