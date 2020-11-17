روسيا تسجل أكثر من 22.4 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 22410 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5882 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1971013 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات”تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 22410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 85 إقليما في روسيا، بينها 5556 حالة دون أعراض سريرية “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5882، ثم مدينة سانت بطرسبورغ بعدد 2130 حالة، ومقاطعة ضواحي موسكو 839.

وتابع المقر في بيانه “غادر 22055 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1475909 شخصا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 442 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 33931 شخصا.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو ، صرح في وقت سابق، بأن فعالية اللقاحات الروسية ضد “كوفيد -19” تزيد عن 90 بالمئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول “سبوتنيك في” ويطوره مركز “غامالي” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبيفاك كورونا” يطوره مركز “فيكتور” الحكومي”.

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وبدأت كثير من دول العالم ترصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.

المصدر: وكالة سبوتنيك