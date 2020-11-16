دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا.. حسن: نأمب تخفيف عدد الإصابات

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الاثنين اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا.

كما استقبل دياب وفدا من البنك الدولي، ثم عقد دياب اجتماعا حول أوضاع المستشفيات، حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني وحمد حسن، ونقيب المستشفيات سليمان هارون.

من جهته، قال وزير الصحة حمد حسن الذي حضر الاجتماعات المذكورة اعلاه “كانت اجتماعات صحية بامتياز للتداول بالإجراءات والجهوزية وتسهيل دفع المستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية”، وتابع “أثنينا خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا على جهود القوى الأمنية المولجة متابعة تطبيق الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من الإقفال العام”.

واضاف حسن “كما أثنينا على التزام المواطنين وسلوكهم وتحملهم المسؤولية في معظم المناطق اللبنانية”، وأكد أن “التعاطي المسؤول هو مطلب وحاجة لتحقيق النجاح من هذا الإقفال الذي نعتبره كأسا مرة كان لا بد منها”، وأمل أن “نحقق الهدف الأكبر من ذلك وهو تخفيف عدد الإصابات وكذلك التشخيص المبكر لعدد كبير من الحالات، لتقديم الرعاية الصحية وتلافي الدخول إلى المستشفيات”.

وشدد حسن على “ضرورة رفع جهوزية المستشفيات الحكومية كافة واندماج المستشفيات الخاصة التي لا يزال البعض منها مترددا في استقبال المرضى المصابين بكورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام