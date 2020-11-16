التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 16 2020 - 16:52

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار باتجاه #خلدة دون عوائق للسير

منذ 1 ساعة 16 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة