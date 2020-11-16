وهبه لشيا: نتمنى الوصول لمستندات ارتكزت عليها إدارتكم باتخاذها اجراءات ضد بعض اللبنانيين

تمنى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه على السفيرة الاميركية دوروثي شيا ان “تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من الوصول الى اي معلومات او مستندات ارتكزت عليها الادارة الاميركية في اتخاذها اجراءات ضد بعض الشخصيات اللبنانية”.

كلام وهبه جاء الاثنين خلال استقباله السفيرة الاميركية، حيث تم البحث “في العلاقات الثنائية وتعزيزها ودعم وتأييد أميركا للبنان في مجالات عدة، بالاضافة الى مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وعودة النازحين الى بلادهم ومرحلة الانتقال من الادارة الحالية الى الادارة الجديدة في اميركا”.

كما جرى عرض “للأزمات الاقليمية وما يحصل في ناغورنو قره باغ ومؤخرا في الصحراء الغربية”، كما تناول البحث “الاجراءات التي اتخذتها الادارة الأميركية في حق بعض اللبنانيين من بينهم نواب ووزراء سابقون ورئيس كتلة نيابية وازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام