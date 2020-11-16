أ.ف.ب: شركة موديرنا تقول إن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة 94,5% – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 14:58

أ.ف.ب: شركة موديرنا تقول إن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة 94,5%

منذ 46 mins 16 November، 2020
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