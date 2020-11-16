مقر بايدن: تصريحات ترامب تؤكد فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات

قال رون كلاين، الذي عينه جو بايدن رئيسا لموظفي البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية المقبلة، إن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات، تؤكد مجددا فوز بايدن فيها.

وأضاف كلاين، في حديث اليوم الأحد مع قناة NBC : “أعتبر هذا تأكيدا آخر لحقيقة فوز جو بايدن في الانتخابات. إذا كان الرئيس مستعدا لقبول هذا الواقع، فهذه حتما لحظة إيجابية”.

وأشار كلاين، إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في نتيجة الانتخابات، حيث حصل المرشح الديمقراطي على عدة ملايين من الأصوات أكثر من خصمه، كما حصل على أكثر من 270 صوتا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، الضرورية للفوز.

وشدد كلاين، على أنه “ليس ما ينشره ترامب على تويتر يحدد ما إذا كان بايدن سيصبح رئيسا – الأمريكيون يفعلون ذلك”.

ووفقا لكلاين، يأمل مقر الحزب الديمقراطي أن تؤكد إدارة الخدمات العامة الأمريكية، التي تعمل كهيئة رقابة في الإدارة الأمريكية، قريبا فوز بايدن في الانتخابات الأخيرة.

في وقت سابق، قال ترامب إن بايدن فاز، لأن نتائج الانتخابات كانت مزورة. وفسرت عدة وسائل إعلام أمريكية هذه الرسالة على أنها اعتراف من ترامب بانتصار بايدن. وأوضح ترامب لاحقا، أنه لم يعترف بالهزيمة في الانتخابات.

المصدر: وكالات