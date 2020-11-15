أذربيجان تمهل أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء منطقة كيلبجار في قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 18:46

أذربيجان تمهل أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء منطقة كيلبجار في قره باغ

منذ 2 ساعة 15 November، 2020
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أخبار دولية - أذربيجان

أعلنت أذربيجان أنها وافقت على منح أرمينيا مهلة حتى 25 من الشهر الجاري لإخلاء منطقة كيلبجار من قواتها، وذلك لأسباب إنسانية.

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن باكو وافقت على منح يريفان مهلة إضافية لسحب قواتها من منطقة كيلبجار في قره باغ حتى 25 نوفمبر.

وقال حاجييف إن “السلطات الأرمنية تقدمت بهذا الطلب في وقت سابق عن طريق الجانب الروسي”، موضحا أن طلب ​​التأجيل يرجع إلى أن “الطاقة الاستيعابية للطريق الوحيد المؤدي من منطقة كيلبجار إلى أرمينيا غير كافية”.

المصدر: وكالات

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