خلية أزمة اتحاد بلديات جبل عامل: 5 إصابات جديدة

أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا: 3 في ميس الجبل و2 في قبريخا، وأربع حالات وافدة: 2 في ميس الجبل، 1 في مركبا و1 في القنطرة، أما حالات الشفاء فبلغت ثلاثة: 2 في ميس الجبل و1 في حولا. ولم تسجل أي حالة وفاة.

ولفت إلى أن “عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 490 إصابة وحالات الشفاء 357، و17 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 88 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 83 منها قيد الحجر المنزلي و5 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام