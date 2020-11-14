وحدة كوارث قضاء صور: 42 إصابة جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 42 إصابة اليوم ب covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالآتي:

– البرج الشمالي 6

– صور 5

– الحوش 4

– العباسية 3

– معروب 3

– الشبريحا 2

– قانا 2

– باتولية 2

– الرشيدية 2،

وإصابة واحدة في كل من: الرمادية، السماعية، جويا، شيحين، البص، القليلة، برج رحال، طيرفلسية، البازورية، محرونة، الشهابية، وادي جيلو والبياضة.

وأضافت وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2739 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 235 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2504 حالات محلية بينها 472 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و56 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية و115 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل (34 حالة وفاة محلية). وقد تماثل 1787 منهم إلى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبريا و983 شفاء زمنيا”.

وذكرت الوحدة بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بـ “الالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام