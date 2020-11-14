قوى الامن الداخلي: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات لضبط التجول في المناطق إجراءات مشددة في #بعلبك و #الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 18:42
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لبنان: بدء إجراءات الإقفال التام في البلاد والتي تستمر حتى الـ30 من الشهر الجاري ومنع التجول من الـ5 عصرا الى الـ5 صباحا
قوى الامن الداخلي تنفذ 1072 محضرا بحق المخالفين لاجراءات الاقفال حتى الساعة الواحدة من ظهر السبت
مراسلو المنار: القوى الأمنية تقيم حواجز ظرفية لضبط الإلتزام باجراءات الاقفال التام وتسطر محاضر ضبط بالمخالفين
القوى الامنية توقف المعتدي والمحرض الرئيسي في حادثة مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في منطقة جبيل
المفتي الشيخ أحمد قبلان استنكر الإعتداء على مسجد السلطان في جبيل ومؤذنه متمنيا أن تكون الحادثة عرضية
المفتي قبلان يدعو إلى التروي والوعي والحذر والتشدّد في حماية البلد وأخلاقياته ومكوّناته الدينية والوطنية
المديرية العامة للنفط في لبنان: ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في الشمال بهدف السرقة
المديرية العامة للنفط تطلب من محافظ الشمال والقوى الأمية المواكبة الدورية منعا لوقوع أي خطر يهدد السلامة العامة
الخارجية الإيرانية: تقرير "نيويورك تايمز" عن اغتيال المسؤول الثاني في القاعدة في طهران "معلومات مختلقة"
الخارجية الإيرانية تجدد النفي بوجود أي عنصر من تنظيم القاعدة المتطرف على أراضيها
أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك ناغورني قرة باخ
الرئيس الامريكي دونالد ترامب: مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الولاية يجعل من المستحيل مراجعتها
أنصار ترامب يتظاهرون في العاصمة الامريكية واشنطن وولاية أريزونا احتجاجاً على نتائج الانتخابات
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الخارجية الإيرانية تجدد النفي بوجود أي عنصر من تنظيم القاعدة المتطرف على أراضيها
جبهة البوليساريو في إقليم الصحراء تعلن رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب
اسبانيا تدعو المغرب والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية
وزير الدفاع الأذري: تبادل جثث جنود بين الطرفين الأرميني والأذري برعاية روسية
أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك ناغورني قره باغ
الوكالة الفرنسية: أكثر من 1.3 مليون وفاة بكوفيد-19 حول العالم منذ ظهوره و53.380.442 إصابة
اثيوبيا تتهم قوات تيغراي بإطلاق صواريخ على منطقة أمهرة المجاورة
اليونان تغلق جميع المدارس جراء فيروس كورونا والمستشفيات تبلغ حد طاقتها
عشرات الآلاف يفرون من منازلهم في فيتنام مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
قوى الامن الداخلي: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات لضبط التجول في المناطق إجراءات مشددة في #بعلبك و #الضاحية الجنوبية
منذ 2 ساعة
14 November، 2020
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