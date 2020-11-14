قوى الامن الداخلي: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات لضبط التجول في المناطق إجراءات مشددة في #بعلبك و #الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 18:42

قوى الامن الداخلي: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات لضبط التجول في المناطق إجراءات مشددة في #بعلبك و #الضاحية الجنوبية

منذ 2 ساعة 14 November، 2020
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