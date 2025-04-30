وزير الاتصالات شارل الحاج: هناك 20% من المناطق ما زلنا غير قادرين على تغطيتها بسبب الدمار والاحتلال “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 12:16

وزير الاتصالات شارل الحاج: هناك 20% من المناطق ما زلنا غير قادرين على تغطيتها بسبب الدمار والاحتلال “الإسرائيلي”

منذ 1 ساعة 30 April، 2025
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