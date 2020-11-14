وزير الدفاع الايراني استقبل نظيره العراقي: ايران على استعداد لتعزيز قدرات العراق الدفاعية

اعلن وزیر الدفاع والقوات المسلحة الايراني، امير حاتمي، خلال لقائه وزير الدفاع العراقي، جمعه عناد سعدون، اليوم السبت، ان ايران على استعداد لتعزيز قدرات العراق الدفاعية.

واكد العميد حاتمي إن وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الايرانية وبما تمتلكه من قدرات وبنيته تحتية كبيرة، مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وحيّا العميد حاتمي، ذكرى شهداء المقاومة، لاسيما الشهيدين الفريق الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، مؤكدا ان لهذين القائدين العظيمين فضل كبير على الشعبين الايراني والعراقي والمنطقة والبشرية جمعاء.

واضاف : ان مجاهدي محور المقاومة وشعبي العراق وايران، لن ينسوا دماء قادتهم ابدا.

واشار وزير الدفاع الايراني الى التعاون المتميز على صعيد إرساء الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب بين البلدين، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية تعتبر هذا التعاون نموذجاً جيداً وبنّاءً.

ونوّه العميد امير حاتمي الى ان تنمية العراق وتطوّره امر ضروري لإرساء الاستقرار والأمن في هذا البلد ونحن مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار العراق وتنميته.

المصدر: مهر