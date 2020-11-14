التحكم المروري: اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي وانقلابها على اوتوستراد عمشيت المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 16:14
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بدء إجراءات الإقفال التام منذ فجر اليوم وحتى 30 تشرين الثاني في كل المناطق اللبنانية
مراسلو المنار: القوى الأمنية تقيم حواجز ظرفية لضبط الإلتزام باجراءات الاقفال التام وتسطر محاضر ضبط بالمخالفين
الصحة اللبنانية: تسجيل 1904 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
قيادة الجيش: توقيف المدعو(إم) في جبيل بعد اشكال فردي بينه وبين خادم مسجد السلطان وقد سلم إلى قوى الأمن الداخلي
المكتب الاعلامي في دار الفتوى: المفتي دريان يتابع ما تم نشره حول اعتداء تعرض له مسجد السلطان ابراهيم بن ادهم في جبيل
المفتي دريان طالب الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيق في ما جرى للمسجد ومؤذنه ليبنى على الشيء مقتضاه
مفتي جبيل الشيخ غسّان اللقّيس يستنكر الإعتداء على جامع السلطان إبراهيم بن أدهم ويخشى امتداد الفتنة من فرنسا إلى لبنان
المفتي الشيخ أحمد قبلان استنكر الإعتداء على مسجد السلطان ومؤذنه متمنيا أن تكون الحادثة عرضية
المفتي قبلان دعا إلى التروي والوعي والحذر والتشدّد في حماية البلد وأخلاقياته ومكوّناته الدينية والوطنية
جبران باسيل: المسجد كما الكنيسة بيت الله وأي اعتداء عليهما طعنة للبنان التلاقي وجبيل اسقطت عبر تاريخها كل الفتن
السيطرة على الحريق الذي كان اندلع في المواد النفطية المتسربة من أنابيب نفط العراق في سهل عكار
رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار ناشد المعنيين للعمل على ايقاف تسرب المواد النفطية تحسبا لاندلاع حرائق جديدة
المديرية العامة للنفط في لبنان: ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في الشمال بهدف السرقة
المديرية العامة للنفط تطلب من محافظ الشمال والقوى الأمية المواكبة الدورية منعا لوقوع أي خطر يهدد السلامة العامة
الإعلام الأميركي: النتيجة النهائية تظهر حصول بايدن على 306 صوتا من المجمع الإنتخابي مقابل 232 صوتا لترامب
ترامب: إنَّ الوقت كفيل بأن يخبرنا أي إدارة ستكون في البيت الأبيض
الخارجية الإيرانية: تقرير "نيويورك تايمز" عن اغتيال المسؤول الثاني في القاعدة في طهران "معلومات مختلقة"
الخارجية الإيرانية تجدد النفي بوجود أي عنصر من تنظيم القاعدة المتطرف على أراضيها
جبهة البوليساريو في إقليم الصحراء تعلن رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب
اسبانيا تدعو المغرب والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية
وزير الدفاع الأذري: تبادل جثث جنود بين الطرفين الأرميني والأذري برعاية روسية
أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك ناغورني قره باغ
الوكالة الفرنسية: أكثر من 1.3 مليون وفاة بكوفيد-19 حول العالم منذ ظهوره و53.380.442 إصابة
اثيوبيا تتهم قوات تيغراي بإطلاق صواريخ على منطقة أمهرة المجاورة
اليونان تغلق جميع المدارس جراء فيروس كورونا والمستشفيات تبلغ حد طاقتها
عشرات الآلاف يفرون من منازلهم في فيتنام مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
التحكم المروري: اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي وانقلابها على اوتوستراد عمشيت المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة
منذ 2 ساعة
14 November، 2020
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