التحكم المروري: اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي وانقلابها على اوتوستراد عمشيت المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 16:14

التحكم المروري: اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي وانقلابها على اوتوستراد عمشيت المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة

منذ 2 ساعة 14 November، 2020
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