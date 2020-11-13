“حق” تطالب بإطلاق سراح أمينها العام بعد تدهور حالته الصحية بسجون النظام البحريني

عبرت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة الجمعة عن القلق الشديد على حياة أمينها العام حسن مشيمع وذلك بعد ما أفادت به عائلته من تعرضه لتدهور مقلق في صحته داخل السجون وعدم توفير له الرعاية الطبية الكافية من قبل السجان الحاكم.

وطالبت “حق” في بيان لها “إطلاق سراح مشيمع فورا بدون شروط وتمكينه من العلاج بإرادته واشراف اطباء مختصين”، واضافت “مشيمع سجين رأي تعرض للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة ما يشكل جريمة يتم استكمال فصولها عبر احتجازه لسنوات في سجون سيئة ومنعه من الرعاية الصحية ما يعد محاولة للقتل البطيىء وجريمة تتحمل السلطات مسؤوليتها”.

ولفتت “حق” الى ان “مشيمع يعتبر نموذج لمئات الحالات في داخل السجون ممن يعانون من الحرمان من الرعاية الطبية بعد وجبات التعذيب الوحشي”، ودعت “أحرار العالم للتحرك من أجل وقف الإنتهاكات والتعذيب وتبيض السجون في البحرين ووقف استخدام الانتقام والعنف المنظم لأسكات أبناء الشعب وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة”.

وشكرت “حق” “كل الذين تضامنوا مع امينها العام من علماء دين وجهات سياسية ونشطاء في الداخل والخارج مؤكدة على مواصلة الطريق حتى تحقيق المطالب المشروعة التي ناضل ويناضل من أجلها شعب البحرين”.

المصدر: بريد الموقع