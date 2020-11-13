كركي أكد استمرار العمل في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاقفال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 18:06

كركي أكد استمرار العمل في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاقفال

منذ 6 mins 13 November، 2020
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  محمد كركي، مذكرة إدارية تتعلق بفترة الإغلاق الكامل التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكد من خلالها “أن الضمان يبقى رغم كل الصعوبات في جهوزية تامة لتأمين كافة الخدمات كالمعتاد، بهدف تسيير وتسهيل أمور المواطنين وبخاصة تلك المتعلقة بالموافقات الاستشفائية ومعاملات الضمان الصحي”.

وأكد الدكتور كركي “أن مديريات ومكاتب ووحدات الصندوق كافة سوف تعمل على تأمين كل ما يلزم، وأن المستخدمين سوف يقومون بواجبهم كي لا يتسبب هذا الاقفال بأي تأخير إضافي، بل على العكس، الاجتهاد والسعي الى تخليص المعاملات غير المنجزة، مع إجراء تعديل بسيط وموقت في دوام العمل وذلك من :
الاثنين الى الجمعة، من الساعة 9 صباحا حتى 1:30 من بعد الظهر.

وللمناسبة، و”حرصا منه على صحة المواطنين والمستخدمين على حد سواء، تمنى الدكتور كركي من جميع المراجعين (مضمونين وأصحاب عمل) عدم التوجه إلى مكاتب الصندوق إلا في حالات الضرورة القصوى”.

المصدر: الضمان الاجتماعي

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