التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #جسر_الاولي باتجاه #الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 15:04

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #جسر_الاولي باتجاه #الجنوب

منذ 15 mins 13 November، 2020
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