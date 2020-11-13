أمير عبداللهيان: على الرياض التوقف عن خدمة “إسرائيل” واحترام جيرانها

طالب مساعد رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان، السعودية بـ “التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام دول الجوار”. وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في تويتر، كتب مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الجمعة “ملك السعودية الذي اعتدى على اليمن، ووقف الى جانب ارهاب داعش الاميركي في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ليس له الحق في اتهام الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

وفي السياق، أضاف حسين امير عبداللهيان “لطالما كانت إيران داعماً رئيسياً لسلام وأمن جيرانها والمنطقة”.

المصدر: فارس