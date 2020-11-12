4 حالات جديدة في كفررمان

اعلنت بلدية كفررمان في بيان تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس “كورونا”، في بلدة كفررمان خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 12 حالة نشطة. وجددت البلدية تأكيدها أهمية ارتداء الكمامة والتخفيف من التنقل، بخاصة واننا دخلنا في مرحلة خطرة تستدعي مزيدا من الوعي والتكاتف لمواجهة هذا الوباء بأقل الخسائر الممكنة.

وشددت على ضرورة الحجر 14 يوما للمصابين والمخالطين، كما وطلبت من جميع الاهل التبليغ عن أي حالة كورونا أو ظهور عوارض على اي شخص عبر التواصل من خلية الازمة على الارقام الآتية:07_761905_ 03_467724 – 70_333992-03_699780.

المصدر: الوكالة الوطنية