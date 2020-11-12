لجان المقاومة الفلسطينية: الشهيد بهاء أبو العطا أذل نتنياهو

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن “القائد الشهيد بهاء أبو العطا كان جريئا باتخاذ قرار حماية أبناء شعبه مع فصائل المقاومة”.

وقال الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد في الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد أبو العطا “نستذكره ونستذكر مناقبه الحاضرة وما قدمه لمشروع الجهاد والمقاومة ولفلسطين وهو الدرع الحامي لمسيرات العودة”.

وأضاف الناطق أن “أبو سليم أذل نتنياهو على شاشات التلفزة عندما كان يروج لنفسه في الانتخابات الصهيونية”، وتابع “في كل مرة التقينا مع الشهيد بهاء أبو العطا لاحظنا أنه لصيق بهموم شعبه وكلما اعتدى الاحتلال على مسيرة العودة كان يفكر بالرد”.

وأشار الناطق إلى أن “الشهيد بهاء رسخ مع اخوانه في فصائل المقاومة معادلة الردع والرد على العدو الصهيوني”، واضاف “لا خطوط حمراء لرد المقاومة الفلسطينية على أي عملية اغتيال بحق قادة المقاومة”.

المصدر: فلسطين اليوم