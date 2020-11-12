“الوفاق الليبية”: لقاءات اللجنة العسكرية (5+5) لا تصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار

رأى المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية محمد قنونو الخميس، أن نتائج لقاءات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لا تصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وقال قنونو، في تغريدة على “تويتر” الخميس “نلفت انتباه البعثة الأممية في ليبيا إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+ 5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار، ونقف عند نقاط نراها غاية في الأهمية”.

وتساءل قنونو “لماذا تنزل طائرة وفدنا العسكري على بعد 170 كلم شرقي سرت رغم وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء؟”، وقال أيضا “لماذا تُفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة وتمنح لهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات العديدة على سجلهم الإجرامي بصفتهم من الدائرة الأولى لمجرم الحرب حفتر الذي نؤكد على رفضنا عن وجوده شكلاً أو مضموناً أو بالإنابة في أي شكل نهائي لمفاوضات الحوار الحالي”. وأضاف “التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة والبعثة لا تجهل ذلك”.

وتابع قنونو “لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام، بل هي خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف. وإن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها”، مؤكدا “لا نريد أن تكون هذه الممارسات سببا في إفشال مسار الحوار السلمي. لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية”.

وانطلقت الثلاثاء الماضي اجتماعات الجولة السادسة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة سرت، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المصدر: سبوتنيك