لافروف: أميركا تشهد انقساماً عميقاً

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن “موسكو لا تتوقع تغييرات ثورية في السياسة الأميركية تجاه روسيا في حالة وصول الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة”. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو “أميركا تشهد انقساما عميقا، نرى هذا في نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية”.

هذا وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأميركيون لقيادة البلاد”. من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

المصدر: سبوتنيك