7 قتلى في تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء

أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في جمهورية مصر العربية اليوم عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، وفق ما نسبت “وكالة الصحافة الفرنسية” الى مسؤول اسرائيلي.

واوضح ان القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

تضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا على 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء التي تنتشر فيها حاليا مجموعات مسلحة من مختلف التوجهات، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم “داعش”.

ولم يعرف هل ان تحطم المروحية اليوم سببه هجوم أو انه حادث عرضي.

وقال المسؤول الكبير في قوة المراقبين براد لينش للوكالة نفسها من القاهرة: “نحن نحقق بجدية في حادث تحطم إحدى مروحياتنا اليوم”.

المصدر: وكالات