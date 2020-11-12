آليات العدو الاسرائيلي تجرف أراضي زراعية في نابلس بالضفة المحتلة

جرفت آليات العدو الإسرائيلي الخميس أراضي زراعية فلسطينية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “أعمال التجريف في قرية يانون في نابلس تهدف إلى توسعة المستوطنات المحيطة بالقرية”.

وأوضحت المصادر أن “عمليات التجريف تتركز في محيط البؤرة الاستيطانية التي تحمل رقم 777 المقامة على جبل عبد الله شرق يانون”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذه الانتهاكات ستؤدي إلى حصار يانون من جميع الاتجاهات عدا عن العمليات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون بحق أهالي القرية”.

ويانون قرية فلسطينية صغيرة بالقرب من مدينة نابلس وتبعد 15 كم عن مدينة نابلس، أطلق عليها البعض القرية “المنسية”، باتت شبه خالية، جراء رحيل جزء كبير من سكانها قسرا بسبب ممارسات العدو الاسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم